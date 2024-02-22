Умер бывший тренер ЦСКА Артур Жорже

На 79-м году жизни скончался первый иностранный тренер в истории ЦСКА Артур Жорже, сообщает портал O Jogo.

По словам представителей семьи бразильского тренера, «он умер мирно, в окружении близких родственников».

Жорже работал в армейском клубе с 2003 по 2004 год, за это время красно-синие стали обладателями Суперкубка России. До ЦСКА южноамериканский тренер возглавлял «Порту», «Пари Сен-Жермен», сборные Камеруна и Португалии. Вместе с португальской командой специалист в 1987 году выиграл Кубок европейских чемпионов, а с парижской — чемпионат и Кубок Франции.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков, делит седьмое место с казанским «Рубином». В матче 19-го тура РПЛ армейцы на своем поле примут «Оренбург». Игра пройдет 2 марта на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха назвал Сергея Семака желаемым тренером по мнению болельщиков.