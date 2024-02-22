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На турнире по регби пожаловались на поведение команды из Дагестана

«Мутко против»: дагестанские регбисты запугали участников турнира в Петербурге

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РИА Новости

На турнире по регби «Непокоренный Ленинград», где принимали участие юниоры, произошел скандал.

По информации Telegram-канала «Мутко Против», представители сборной Дагестана вели себя агрессивно по отношению к соперникам, намеренно используя в схватках приемы из единоборств.

«Сборная Дагестана отвратительно себя вела. Оказывали психологическое давление на детей из Пензы, прямо в лицо детям кричали нецензурные выражения, специально били по ногам и угрожали, что будут их резать. Нам, как родителям, боязно отправлять детей на турниры. Просим разобраться со сборной Дагестана», — написал один из родителей, чей ребенок принимал участие в соревнованиях.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России по регби потерял смысл в работе.

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