Уткин обвинил ветеранов «Спартака» в попытке защитить контрабандиста наркотиков

Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин в очередном выпуске шоу «Футбольный клуб» раскритиковал ветеранов московского «Спартака» за попытку выгородить осужденного за контрабанду наркотиков нападающего Квинси Промеса.

По его мнению, бывшие игроки красно-белых не должны мыслить категорией «своих не выдаем» применительно к Промесу.

«Тем ветеранам, которые высказались в таком духе, я просто хочу сказать: ребята, кто для вас свой? Осужденный организатор наркотрафика? Но если так, ребята, то мне кажется, что вы как-то плоховато подумали», — заявил Уткин.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

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