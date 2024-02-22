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На курорте «Манжерок» впервые провели всероссийские соревнования по горным лыжам

Более 200 горнолыжников приняли участие в соревнованиях на курорте «Манжерок»

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Пресс-служба Сбера

На курорте Сбера «Манжерок» на Алтае впервые провели юношеские соревнования по горнолыжному спорту «Надежды России», сообщает пресс-служба Сбера.

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 горнолыжников из 24 регионов России.

Спортсмены соревновались в дисциплинах «слалом», «слалом-гигант» и «комбинация».

Как отметили специалисты, трассы курорта «Манжерок» соответствуют международным стандартам для проведения соревнований.

На сегодняшний день на «Манжероке» действуют 30 км трасс, 3 канатные дороги и современная система оснежения.

Ранее на курорте провели этап Кубка России и Кубок курорта «Манжерок».

Всего в течение 2023 года на горнолыжных трассах курорта «Манжерок» прошло 20 спортивных состязаний разных уровней.

Кроме того, в летнем сезоне 2023 года на курорте прошел этап Кубка Сибири по велодаунхилу (скоростной спуск на горных велосипедах) и соревнования по забегам по природному рельефу.

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