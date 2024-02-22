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В США впервые приговорили к тюремному сроку обвиняемого по «закону Родченкова»

Обвиняемого по закону Родченкова врача Лира приговорили к тюремному сроку в США

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Врач Эрик Лира стал первым приговоренным к реальному тюремному сроку в США по «закону Родченкова», сообщает пресс-служба прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Лира был приговорен к трем месяцам тюремного заключения за предоставление запрещенных препаратов спортсменам в преддверии летних Олимпийских игр в Токио 2020 года.

«Допинг не только искажает честные соревнования, но и подрывает доверие к спортивному мастерству. Этот приговор дает четкий сигнал: нарушение антидопингового «закона Родченкова» будет нести за собой серьезные последствия для всех, кто его нарушает», — говорится в опубликованном заявлении.

Закон, названный именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, был подписан президентом США Дональдом Трампом в начале декабря 2020 года. Акт предусматривает преследования со стороны государства любого, кто был уличен в нарушении антидопинговых правил на соревнованиях с участием американских спортсменов.

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