В НХЛ установлен новый рекорд скорострельности

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс установил новый рекорд скорострельности.

В матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотс», который стал для него 54-м в сезоне, форвард преодолел отметку в 50 заброшенных шайб за сезон. Таким образом, Мэттьюс перекрыл собственное достижение для игроков из США, забросив 50 шайб за 62 матча в сезоне-2021/22 — этот результат Остон делил с Кевином Стивенсоном, оформившим 50 голов в 62 играх сезона-1992/93.

По итогам игры с «Аризоной» Мэттьюс довел общее число голов в сезоне до 51-го, а его команда одержала убедительную победу со счетом 6:3. По итогам игры «Торонто» набрал 70 очков и закрепился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Аризона» с 50 очками располагается на 13-м месте в таблице Западной конференции.

В следующем матче «Торонто» сыграет на выезде против «Вегас Голден Найтс». Встреча пройдет 23 февраля на «Ти-Мобайл Арене» и начнется в 06:00 по московскому времени.

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