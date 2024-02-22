Тренер «Интер Майами» остался в восторге от Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Морено остался доволен игрой аргентинского нападающего Лионеля Месси в первом матче нового сезона. Его слова приводит пресс-служба MLS.

«Интер Майами» на своем поле обыграл «Реал Солт-Лейк» со счетом 2:0.

«Он сыграл очень хорошо, непринужденно, показал скоростную игру. У него есть то, чего нет у других игроков — когда он получает мяч даже вдалеке от чужих ворот, ты ожидаешь опасного момента. Я счастлив, что у него все в порядке», — заявил специалист.

Месси перебрался в американский клуб летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В 14 играх прошлого сезона на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере футболиста. Он отметился семью забитыми мячами в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира.

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