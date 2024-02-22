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Российский футболист «Зенита» рассказал о чувстве одиночества в команде

Вратарь «Зенита» Кержаков признался, что чувствует себя волком-одиночкой в клубе

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал в интервью «Чемпионату», как чувствует себя в команде.

«У меня вообще ощущение, что сейчас я здесь — волк-одиночка. Совсем юные парни друг с другом, иностранцы — со своими, средний возраст — тоже отдельно. Может, я к тренерскому штабу уже ближе? Шутка», — заявил голкипер.

Кержаков также вcпомнил, что перед одним из матчей «Зенита» на cтадионе выcтупал рэпер Macan. «Cпрашиваю у Андрея Моcтового: «Кто это?» Он отвечает: «Хватит прикалыватьcя». А я ведь cерьезно», — раccказал вратарь.

В текущем сезоне Кержаков провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

«Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов.

Ранее назвали лучшего футболиста «Спартака» за всю историю клуба.

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