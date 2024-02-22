Месси помог «Интер Майами» выиграть первый матч нового сезона MLS

«Интер Майами» на своем поле обыграл «Реал Солт-Лейк» в матче первого тура нового сезона MLS. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Роберт Тэйлор после паса Лионеля Месси и Диего Гомес, которому ассистировал Луис Суарес.

Игроки «Интер Майами» Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба ранее вместе выступали за испанскую «Барселону».

«Интер Майами» набрал три очка и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции.

Месси перебрался в американский клуб летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В 14 играх прошлого сезона на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере футболиста. Он отметился семью забитыми мячами в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира.

Ранее президент Аргентины назвал Месси самым важным представителем страны в мире.