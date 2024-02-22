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Ставший надзирателем вратарь рассказал, что ждет Промеса в тюрьме

Экс-футболист Нинхейс заявил, что Промеса в тюрьме ждет нормальное обращение

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Бывший голкипер нидерландских клубов «Гронинген» и «Спарта» Леонард Нинхейс, ставший надзирателем в одной из тюрем в Венхейзене, рассказал, что в случае попадания игрока «Спартака» Квинси Промеса в это учреждение его ждет нормальное обращение, как и с другими осужденными. Слова Нинхейса приводит De Telegraaf.

«Мечтаю ли я охранять Промеса? Предположим, его нашли, поймали, и он оказался в Нидерландах. Если он попадет в Венхейзен, он будет для меня всего лишь одним из заключенных. Ему не дадут оранжевый комбинезон, он получит нормальное обращение», — заявил экс-футболист.

Нинхейс заявил, что на его отношение не повлияет то, что он играл против Промеса. «В любом случае Промес знает, что меня трудно обойти», — добавил он.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец забил шесть мячей и отдал столько же передач в 17 матчах чемпионата России.

Ранее суд отклонил апелляцию Промеса по делу о ножевом ранении брата.

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