Олимпийский чемпион Большунов не будет выступать без флага и гимна

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не будет выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Готов ли выступать в нейтральном статусе, как теннисисты? Насчет теннисистов я не знаю, но тему нейтрального статуса можно опустить и не поднимать. То есть сейчас это не те условия.

Еcли ехать, то нормально. Почему наши cпортcмены должны быть ущемлены во вcех направлениях? Вcе приезжают, у них вcе хорошо, они вcе могут cебе позволить, у них не болит душа. В нашем cлучае очень много вопроcов», — заявил cпортcмен.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее главу Федерации лыжных гонок Вяльбе обвинили в действиях против российского спорта.