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Обладатель Кубка Стэнли объяснил результативную игру Овечкина

Экс-хоккеист Каменский заявил, что отдых сказался на результативности Овечкина

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил в комментарии «Спорт-Экспрессу», что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал форму.

«Естественно, перерыв, который был из-за Матча звезд, пошел ему на пользу. Он отдохнул в середине сезона, набрался положительных эмоций. Это сказалось на его результативности. Думаю, что он будет продолжать играть в тот хоккей, который сейчас показывает. Он набрал форму, и главное, чтобы травмы ему не мешали. Тогда все будет хорошо у него», — заявил Каменский.

В ночь на 21 февраля по московскому времени «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершился со счетом 6:2 в пользу «столичных». Овечкин отметился дублем и результативной передачей. Эта игра стала девятой, в которой 38-летний форвард набирает очки.

В текущем сезоне Овечкин набрал 41 (16+25) очко в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, на счету Овечкина стало на данный момент 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее российский форвард «Торпедо» захотел уехать в НХЛ.

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