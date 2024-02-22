Экс-тренер сборной России о деле Промеса: у него есть два пути

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что ситуация с приговором за контрабанду наркотиков подстегивает форварда московского «Спартака» Квинси Промеса. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Та ситуация, в которой он сейчас находится, его подстегивает для свершений новых шагов в игре. Думаю, он очень хочет всем доказать, что нужен российскому футболу и «Спартаку». У него есть два пути: опустить руки и пустить слезу, или показать всем, что я ваш игрок и буду делать все возможное, чтобы как можно дольше оставаться в команде», — заявил специалист.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец забил шесть мячей и отдал столько же передач в 17 матчах чемпионата России.

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