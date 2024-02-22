Футболист вспомнил, как Черчесов успокаивал льва в резиденции Кадырова

Футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» о своих впечатлениях от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Масштабы шокировали. Гольф-кары, много золота — напоминает Арабские Эмираты. Даже мини-зоопарк есть! До сих пор перед глазами, как Станислав Саламович подошел к клетке со львом и сказал: «Тише-тише, я такой же», — вспомнил Лебеденко.

Лебеденко выступал за грозненский «Ахмат» с 2012 по 2017 год. За это время нападающий провел 147 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 14 голевых передач. Станислав Черчесов руководил клубом с 2011 по 2013 год.

«Ахмат» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 17 очков и занимает 13 место в турнирной таблице. После рестарта чемпионата грозненский клуб на своем поле сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдет 2 марта, начало в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Барселона» не удержала победу над «Наполи» в Лиге чемпионов.