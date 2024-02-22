В МИД России обвинили США в разрушение спорта в других государствах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Спорт-Экспрессу» оценила систему подготовки спортсменов в США.

«В США поставлено на системную основу разрушение спорта в других государствах и выкачка кадрового потенциала. Раньше так поступали с природными ресурсами, так обращались со странами, которые не воспринимались как равные. К сожалению, и спорт Штатами рассматривается с такого же угла зрения на системной основе.

Нет ничего экстраординарного в том, чтобы спортсмены из разных стран меняли спортивное гражданство в силу разных причин: для кого-то это вопрос семьи, для кого-то — характера. Это все есть и было. Но здесь другая история — системное разрушение олимпийского движения и национальных спортивных систем», — заявила Захарова.

После начала специальной военной операции России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов от соревнований. Решение о допуске на Игры-2024 было объявлено в декабре 2023 года.

В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в МИД России заявили о развале олимпийского движения.