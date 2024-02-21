Адвокат Промеса: мой клиент должен считаться невиновным

Софья Хоф, адвокат нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, заявила в интервью «Матч ТВ», что ее клиент не должен считаться виновным по делу о контрабанде наркотиков, пока апелляционный суд не рассмотрел соответствующий запрос.

По ее словам, футболист имеет право на презумпцию невиновности, пока судья не вынес окончательный приговор.

«Хотелось бы подчеркнуть, что до тех пор, пока вердикт судьи не является окончательным, каждый подозреваемый в Нидерландах должен считаться невиновным. Квинси Промес — не исключение», — заявила Хоф.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России и обладателем Суперкубка. В текущем сезоне голландец забил шесть мячей и отдал столько же передач в 17 матчах чемпионата России.

Ранее в Германии из-за бойкота фанатов отказались от идеи внешних инвесторов.