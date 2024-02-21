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В Германии из-за бойкота фанатов отказались от идеи внешних инвесторов

DFL отказалась от идеи приглашения внешних инвесторов из-за бойкота фанатов

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Bundesliga.com

Немецкая футбольная лига (DFL) на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором сообщила об отказе приглашения сторонних инвесторов из-за протеста активных болельщиков.

По словам председателя организации Ханса-Йоакима Ватцке, процесс интеграции внешнего инвестирования будет приостановлен на фоне резко негативного отношения фанатов.

«Успешное продолжение процесса больше не кажется возможным, учитывая происходящее. Даже несмотря на то, что подавляющее большинство поддерживает необходимость стратегического партнерства с целью развития, возникающие на этом фоне споры между участниками процесса ставят под угрозу проведение матчей», — заявил Ватцке.

В феврале 2024 года несколько матчей первой и второй Бундеслиг были прерваны из-за акций болельщиков, которые выпускали самолеты и машинки на радиоуправлении с дымовыми шашками, забрасывали поля теннисными мячами и цепляли замки на сетки ворот.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выиграл четыре последних матча со счетом 19:0.

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