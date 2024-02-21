Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором рассказала о том, что посетила церемонию открытия первых «Игр будущего».

«Открытие «Игр будущего», — написала спортсменка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Фиджитал-турнир «Игры будущего» пройдет с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «безусловно поддерживает» Камилу Валиеву.