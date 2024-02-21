Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Загитова посетила церемонию открытия «Игр будущего»

Фигуристка Загитова посетила церемонию открытия «Игр будущего»

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором рассказала о том, что посетила церемонию открытия первых «Игр будущего».

«Открытие «Игр будущего», — написала спортсменка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Фиджитал-турнир «Игры будущего» пройдет с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «безусловно поддерживает» Камилу Валиеву.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Все новости на тему:
Летние виды спорта
Все новости на тему:
Киберспорт
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами