Апелляцию Промеса по делу о ножевом ранении брата не отклоняли

Апелляционный суд Амстердама еще не принял решение по апелляции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, который был осужден в 2023 году за вооруженное нападение на двоюродного брата. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря суда Мелиссы Зейлстры, 20 февраля состоялось лишь предварительное заседание, на котором не было вынесено никакого решения в отношении апелляции Промеса.

«Это было краткое слушание, никакого вердикта еще нет», — заявила Зейлстра.

Инцидент с ножевым ранением двоюродного брата футболиста состоялся в 2020 году во время одной из вечеринок. В июне 2023 года Промес был приговорен к полутора годам тюрьмы.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выиграл четыре последних матча со счетом 19:0.