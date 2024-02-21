Загитова отметила годовщину победы на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала пост, посвященный этому событию.

Спортсменка выложила фотографию, на которой победно поднимает руки вверх после завершения исполнения произвольной программы.

«Шесть лет назад», — подписала фотографию фигуристка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее была названа должность Алины Загитовой в ее школе фигурного катания.