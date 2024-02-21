Тренер ЦСКА назвал непростой ситуацию с контрактом Чалова

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов в интервью «Чемпионату» заявил о непростой ситуации с продлением контракта нападающего Федора Чалова.

По его мнению, на данный момент нельзя уверенно сказать, останется ли форвард в клубе или нет.

«Это всегда непростое дело. Всегда тяжело, когда приходится принимать важное стратегическое решение. Работа ведется. Сложно отстраниться полностью от ситуации с контрактом. Наверное, этот рой мыслей, который одолевает человека, где-то встревает в тренировочном процессе», — заявил Федотов.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 18 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

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