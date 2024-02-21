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Вратарь сборной Аргентины рассказал о слезах команды после речи Месси

Вратарь сборной Аргентины Мартинес вспомнил о речи Месси перед финалом ЧМ-2022

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Вратарь сборной Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес рассказал о речи, которую произнес капитан команды Лионель Месси перед финалом чемпионата мира — 2022 в Катаре. Его слова приводит The Mirror.

«Месси произнес великолепную речь. О говорил о семье и о том, чего стоило нам оказаться на чемпионате мира. Эта речь довела до слез практически каждого из нас. Мы были похожи на компанию друзей, которые отправились в путешествие и добрались до конца.

Он сказал: «Что бы ни случилось, спасибо вам за все, что вы сделали для меня». И еще он сказал: «Вот и все, вот этот момент», — заявил голкипер.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале турнира южноамериканцы обыграли национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

На ЧМ-2022 Месси отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. По итогам турнира его признали лучшим игроком.

Летом 2023 года Месси стал футболистом американского клуба «Интер Майами» после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

Ранее президент Аргентины назвал Месси самым важным представителем страны в мире.

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ЧМ2022 - Футбол Катар
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