«Бавария» расстанется с главным тренером

Немецкий специалист Томас Тухель покинет пост главного тренера мюнхенской «Баварии» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Бавария» выпустила заявление, в котором подтвердила, что тренер, контракт которого был рассчитан до лета 2025 года, покинет свой пост 30 июня 2024 года. Отмечается, что решение об уходе Тухеля стало результатом дружеского обсуждения между ним и генеральным директором клуба Яном-Кристианом Дризеном.

Тухель возглавляет мюнхенцев с марта 2023 года. 18 февраля 2024 года «Бавария» проиграла в гостях «Бохуму» (2:3) в чемпионате Германии. Это третье поражение клуба подряд. Ранее команда уступила «Байеру» (0:3) в Бундеслиге и римскому «Лацио» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

За 12 туров до конца чемпионата «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на восемь очков. Леверкузенский клуб не проигрывает с начала сезона во всех турнирах, повторив рекордную серию мюнхенцев в 32 матча без поражений. По данным СМИ, Тухель близок к отставке.

Ранее стало известно, кто из игроков «Баварии» выступает против Тухеля.