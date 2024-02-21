Назван аспект, в котором Месси стоит расти до Акинфеева

Павел Коваль, первый тренер голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, заявил, что вратарь армейского клуба является одним из ярчайших примеров преданности в футболе. Своим мнением он поделился со Sport24.

«21 год за клуб это очень много, но сможет ли Акинфеев добить это число до 30 лет, зависит только от его желания. Все, и я в том числе, хотели бы, чтобы Игорь играл как можно дольше. Он выиграет с ЦСКА Кубок и чемпионат.

По уровню преданности из современных вратарей могу сравнить его с Буффоном. Из легенд футбола с Яшиным. Акинфеев заслуженно и с отрывом является самым преданным футболистом в мире. Он обогнал даже Месси. Редчайший случай, когда лучшему футболисту в истории стоит расти до уровня преданности нашего Акинфеева», — заявил специалист.

Первый матч на взрослом уровне Акинфеев провел 29 марта 2003 года за ЦСКА в 1/8 финала кубка РФПЛ против петербургского «Зенита» на «Петровском», он вышел на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко. В чемпионате России голкипер дебютировал 31 марта 2003 года в матче с «Крыльями Советов», отразив пенальти на последних минутах игры.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее футболист «Зенита» заявил, что не считает себя суперкрутым.