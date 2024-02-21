Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Президент Аргентины назвал Месси самым важным представителем страны в мире

Президент Аргентины Милей назвал Месси величайшим футболистом в истории

close
100%
Adidas

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси величайшим футболистом в истории и выразил надежду пообщаться с «самым важным аргентинцем в мире». Его слова приводит As.

«Месси — величайший футболист всех времен. Есть статья под названием «Месси невозможен», в которой рассказывается о том, что он лучший во всех аспектах игры. Он феномен. У меня никогда не было возможности поговорить с ним. Я бы этого хотел, это должно быть интересно. Это был бы шанс поговорить с самым важным аргентинцем в мире.

Я разговаривал с папой римским, с королевой Нидерландов Максимой... Может быть, мне повезет, и я смогу поговорить с Месси», – заявил Милей.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере футболиста. Он отметился семью забитыми мячами в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира.

Ранее Месси обратился к китайским болельщикам, заговорив о политике.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами