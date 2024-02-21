Президент Аргентины назвал Месси самым важным представителем страны в мире

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси величайшим футболистом в истории и выразил надежду пообщаться с «самым важным аргентинцем в мире». Его слова приводит As.

«Месси — величайший футболист всех времен. Есть статья под названием «Месси невозможен», в которой рассказывается о том, что он лучший во всех аспектах игры. Он феномен. У меня никогда не было возможности поговорить с ним. Я бы этого хотел, это должно быть интересно. Это был бы шанс поговорить с самым важным аргентинцем в мире.

Я разговаривал с папой римским, с королевой Нидерландов Максимой... Может быть, мне повезет, и я смогу поговорить с Месси», – заявил Милей.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере футболиста. Он отметился семью забитыми мячами в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира.

Ранее Месси обратился к китайским болельщикам, заговорив о политике.