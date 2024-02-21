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Футболист «Зенита» не считает себя суперкрутым

Вратарь «Зенита» Кержаков: не считаю себя мешком, но и суперкрутым не являюсь

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков в интервью «Чемпионату» объяснил слова про своего партнера по вратарской линии сине-бело-голубых Дениса Адамова.

В июле 2023 года Кержаков перед приходом Адамова в петербургский клуб сказал: «Ну, наконец-то у «Зенита» вратарь появится нормальный. Сколько уже можно с мешком в воротах играть?»

«Моя цитата про Адамова? Сам видишь — пришел нормальный вратарь. Но когда я это говорил, то скорее в шутку. Не знал же уровень Дэна. Сейчас, конечно, он машина. Мой ответ тогда был, естественно, с юмором. Было хорошее настроение. Я не считаю себя мешком и последним куском. Но и суперкрутым вратарем тоже не являюсь», — заявил Кержаков.

В текущем сезоне Кержаков провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей. На счету Адамова шесть игр и четыре пропущенных мяча.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

«Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов.

Ранее Мостовой заявил, что «Спартак» может создать проблемы «Зениту».

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