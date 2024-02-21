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Захарова заявила, что Валиеву хотели уничтожить

Захарова назвала дело Валиевой примером выбивания спортсмена всеми способами

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Eloisa Lopez/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Спорт-Экспрессу» раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

«Это история, которая вообще может стать особой главой в развале мирового спорта. Все же сопряжено не со случайностью, даже не с нечистоплотной конкуренцией. Это пример выбивания спортсмена всеми доступными и недоступными способами — просто ради того, чтобы уничтожить человека. Это очень важно, мы же помним ту кампанию травли, которая обрушилась на Камилу», — заявила Захарова.

29 января CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы. На олимпийских играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото, а после дисквалификации она также была лишена этой медали, а российской команде присудили бронзу.

Ранее продюсер объяснил, зачем поют Загитова и Валиева.

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