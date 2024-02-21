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Овечкин назвал решающий момент матча с «Нью-Джерси»

Овечкин: главное, мы не бросили играть в третьем периоде матча с «Нью-Джерси»

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил важность победы над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

«Сегодня был очень важный матч для нас, все в раздевалке знали об этом. Это была игра за четыре очка. Мы хорошо начали встречу, Майки (Коннор Макмайкл) проделал отличную работу. Чаки (Чарли Линдгрен) сыграл сегодня невероятно.

Мы хорошо сыграли в меньшинстве, это было важно во втором периоде. Самое главное, что мы не остановились в третьем периоде, как у нас это часто бывает. Мы провели хороший матч, сыграли умно и заработали важнейшие очки», — заявил хоккеист.

Поединок, который состоялся на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершился со счетом 6:2 в пользу «столичных». Овечкин оформил дубль. Также по ходу третьего периода Овечкин отдал результативный пас, вместе с Сонни Милано он помог отличиться Дилану Строуму.

Таким образом, в текущем сезоне Овечкин набрал 41 (16+25) очко в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате. «Нью-Джерси Дэвилз» потерпел второе поражение в трех последних матчах НХЛ.

Ранее игру российского хоккеиста клуба НХЛ назвали элитным искусством.

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