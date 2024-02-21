Игру российского хоккеиста клуба НХЛ назвали элитным искусством

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур после поражения своей команды от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) высоко оценил игру российского вратаря соперников Игоря Шестеркина. Его слова приводит сайт НХЛ.

«Наш вратарь тоже был очень хорош, но это было элитное вратарское искусство. Тайлер Сегин и Джейми Бенн оба бросали в упор в концовке. У нас было несколько моментов там. Мы должны отдать им должное, он был действительно хорош, но вы и так все понимаете. Он один из лучших в лиге, так что нужно создавать больше траффика, усложнять ему работу и искать шансы. Но мы создали достаточно моментов чтобы забить больше одного сегодня», — заявил специалист.

Шестеркин в матче «Далласом» совершил 41 сейв. Всего в текущем сезоне 28-летний россиянин сыграл 36 матчей, в которых отражал в среднем 90,4% бросков за игру при коэффициенте надежности 2,79.

Шестеркин перешел в «Рейнджерс» в сезоне-2018/19. До этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и московский «Спартак». В сезоне-2021/22 по итогам голосования всех генеральных менеджеров клубов НХЛ Шестеркин получил «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу лиги.

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