Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Игру российского хоккеиста клуба НХЛ назвали элитным искусством

Тренер «Далласа» Дебур назвал вратаря Шестеркина одним из лучших в НХЛ

close
100%
Алексей Куденко/РИА Новости

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур после поражения своей команды от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) высоко оценил игру российского вратаря соперников Игоря Шестеркина. Его слова приводит сайт НХЛ.

«Наш вратарь тоже был очень хорош, но это было элитное вратарское искусство. Тайлер Сегин и Джейми Бенн оба бросали в упор в концовке. У нас было несколько моментов там. Мы должны отдать им должное, он был действительно хорош, но вы и так все понимаете. Он один из лучших в лиге, так что нужно создавать больше траффика, усложнять ему работу и искать шансы. Но мы создали достаточно моментов чтобы забить больше одного сегодня», — заявил специалист.

Шестеркин в матче «Далласом» совершил 41 сейв. Всего в текущем сезоне 28-летний россиянин сыграл 36 матчей, в которых отражал в среднем 90,4% бросков за игру при коэффициенте надежности 2,79.

Шестеркин перешел в «Рейнджерс» в сезоне-2018/19. До этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и московский «Спартак». В сезоне-2021/22 по итогам голосования всех генеральных менеджеров клубов НХЛ Шестеркин получил «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу лиги.

Ранее Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до девяти матчей.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами