Гол и передача Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения

«Миннесота Уайлд» проиграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе »Канада Лайф-центр» в Виннипеге, завершилась со счетом 6:3.

В составе проигравшей команды два очка набрал российский нападающий Кирилл Капризов, он отметился заброшенной шайбой и отданной результативной передачей. На счету хоккеиста стало 59 (24+35) очков в 49 матчах.

До этого, в ночь на 20 февраля, «Миннесота» обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счетом 10:7. Капризов в этом поединке оформил хет-трик и отдал три результативные передачи, тем самым установив личный рекорд результативности в одной встрече. До этого он набирал максимум четыре очка в одном поединке.

В составе «Джетс» шайбы забросили Габриэль Виларди, который оформил дубль, Мэйсон Эпплтон, Кайл Коннор, Шон Монахан и Нино Нидеррайтер. За «Миннесоту» также забил Марко Росси, записавший на свой счет две шайбы.

«Миннесота» потерпела второе поражение в трех последних играх регулярного чемпионата. «Виннипег» выиграл четвертый матч из последних пяти.

Ранее был назван фактор, который позволил Капризову установить личный рекорд в НХЛ.