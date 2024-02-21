Овечкин впервые в сезоне оформил дубль без голов в пустые ворота

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:2) впервые в текущем сезоне оформил дубль, поразив не пустые ворота.

Еще один дубль хоккеист оформил 12 ноября 2023, когда дважды поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), но тогда второй гол был оформлен, когда тренерский штаб соперника принял решение снять вратаря.

Всего в текущем сезоне капитан «столичных» набрал 41 (16+25) очко в 51 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Контракт Овечкина с клубом на общую сумму в $47,5 млн ($9,5 млн за сезон) истекает в 2026 году.

Хоккеист сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, на счету Овечкина стало на данный момент 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

«Вашингтон» набрал 58 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ. Для «Кэпиталз» победа над «Нью-Джерси Дэвилз» стала второй подряд. В следующем матче «столичные» на выезде сыграют против «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Ранее экс-форвард сборной России объяснил, почему не стоит переживать за Овечкина.