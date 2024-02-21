Овечкин сократил отставание от Гретцки до 56 голов

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз», который закончился победой «столичных» со счетом 6:2, набрал три очка, оформив дубль и отдав результативную передачу.

Таким образом, хоккеист сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, на счету Овечкина стало на данный момент 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Всего в текущем сезоне капитан «столичных» набрал 41 (16+25) очко в 51 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Контракт Овечкина с клубом на общую сумму в $47,5 млн ($9,5 млн за сезон) истекает в 2026 году.

«Вашингтон» набрал 58 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ. Для «Кэпиталз» победа над «Нью-Джерси Дэвилз» стала второй подряд. В следующем матче «столичные» на выезде сыграют против «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Ранее экс-форвард сборной России объяснил, почему не стоит переживать за Овечкина.