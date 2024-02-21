Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 56 голов

Овечкин забросил 838-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки

close
100%
Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз», который закончился победой «столичных» со счетом 6:2, набрал три очка, оформив дубль и отдав результативную передачу.

Таким образом, хоккеист сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, на счету Овечкина стало на данный момент 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Всего в текущем сезоне капитан «столичных» набрал 41 (16+25) очко в 51 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Контракт Овечкина с клубом на общую сумму в $47,5 млн ($9,5 млн за сезон) истекает в 2026 году.

«Вашингтон» набрал 58 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ. Для «Кэпиталз» победа над «Нью-Джерси Дэвилз» стала второй подряд. В следующем матче «столичные» на выезде сыграют против «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Ранее экс-форвард сборной России объяснил, почему не стоит переживать за Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами