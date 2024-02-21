Дубль Овечкина помог «Вашингтону» одолеть «Нью-Джерси»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Поединок, который состоялся на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершился со счетом 6:2 в пользу «столичных». Дубль в этом поединке оформил российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, он поразил ворота соперников на 49-й и 60-й минутах поединка.

Также по ходу третьего периода Овечкин отдал результативный пас, вместе с Сонни Милано он помог отличиться Строуму. Таким образом, в текущем сезоне российский нападающий «столичных» набрал 41 (16+25) очко в 51 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победившей команды также отличились Коннор Макмайкл, который оформил дубль, и Майкл Сгарбосса, а шайбы за «Дэвилз» забросили Александер Хольц и Эрик Хаула.

«Вашингтон Кэпиталз» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате. «Нью-Джерси Дэвилз» потерпел второе поражение в трех последних матчах Национальной хоккейной лиги.

Ранее экс-форвард сборной России объяснил, почему не стоит переживать за Овечкина.