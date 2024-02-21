Овечкин вновь забил в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь забил в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеист отличился в поединке против «Нью-Джерси Дэвилз», который проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Он поразил ворота соперников на 49-й минуте поединка, его ассистентом выступил Дилан Строум.

Также по ходу третьего периода Овечкин отдал результативный пас, вместе с Сонни Милано он помог отличиться Строуму.

Таким образом, в текущем сезоне капитан «столичных» набрал 40 (15+25) очков в 51 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Овечкин продолжает погоню за рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил в регулярных чемпионатах лиги 894 шайбы. На счету российского хоккеиста на данный момент 837 голов.

В матче «Вашингтона» и «Нью-Джерси» продолжается третий период. «Столичные» ведут со счетом 5:1, в составе команды также отличились Коннор Макмайкл, который оформил дубль, и Майкл Сгарбосса, а единственную шайбу «Дэвилз» забросил Александер Хольц.

Ранее экс-форвард сборной России объяснил, почему не стоит переживать за Овечкина.