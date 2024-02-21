«Ему нужно к доктору»: Губерниев о норвежском эксперте, усомнившемся в победах Большунова

Телеведущий Дмитрий Губерниев критично оценил слова норвежского журналиста Петтера Соленга Скинстада, заявившего, что победы российского лыжника Александра Большунова на российских стартах были запланированы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Какой-то придурок усомнился! Но если человек — дурак, то зачем это обсуждать? Он усомнился, что Большунов честно выигрывает, а мы можем усомниться в психическом состоянии его здоровья, ему нужно, видимо, к доктору, в палату номер 6. Поэтому пусть обратится к норвежским психиатрам», — заявил Губерниев.

Скинстад заявил ранее, что победа Большунова на Спартакиаде была заранее запланирована. Лыжник выиграл марафон классическим стилем на 50 км, классический спринт, скиатлон, гонку с раздельным стартом и командный спринт свободным стилем.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира.

Ранее в сборной России назвали «пуком» слова норвежского эксперта о Большунове.