Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Смолов рассказал, что уходит от реальности с помощью компьютерных игр

Нападающий «Динамо» Смолов назвал компьютерные игры уходом от реальности

close
100%
ФК «Динамо»

Российский нападающий московского «Динамо» Федор Смолов признался, что любит играть в компьютерные игры, потому что они помогают ему уходить от реальности. Его слова приводит пресс-служба столичного клуба.

«Профессия спортсмена подразумевает ежедневное общение с большим количеством людей. И компьютерные игры — час-два в день — это некий уход от реальности, когда ты можешь побыть наедине с собой. Я считаю, что это нужно каждому человеку. В компьютерных играх я также всегда хочу побеждать», — заявил Смолов.

В январе 2022 года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года.

В текущем сезоне Смолов провел за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Смолов состоит в браке с блогером Кариной Истоминой. В ноябре 2023 года у пары родилась дочь, которую назвали Лорой.

Ранее жена Смолова рассказала, что ей помогло забыть об употреблении психоактивных веществ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами