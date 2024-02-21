Смолов рассказал, что уходит от реальности с помощью компьютерных игр

Российский нападающий московского «Динамо» Федор Смолов признался, что любит играть в компьютерные игры, потому что они помогают ему уходить от реальности. Его слова приводит пресс-служба столичного клуба.

«Профессия спортсмена подразумевает ежедневное общение с большим количеством людей. И компьютерные игры — час-два в день — это некий уход от реальности, когда ты можешь побыть наедине с собой. Я считаю, что это нужно каждому человеку. В компьютерных играх я также всегда хочу побеждать», — заявил Смолов.

В январе 2022 года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года.

В текущем сезоне Смолов провел за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Смолов состоит в браке с блогером Кариной Истоминой. В ноябре 2023 года у пары родилась дочь, которую назвали Лорой.

Ранее жена Смолова рассказала, что ей помогло забыть об употреблении психоактивных веществ.