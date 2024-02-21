Еще один украинский баскетболист умер после нападения в Германии

18-летний украинский баскетболист «Джайантс Дюссельдорф» Артем Козаченко, пострадавший в результате нападения в немецком Оберхаузене, умер в больнице из-за нанесенных ему травм. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

«В эти все еще трудные часы «Джайантс» пытаются справиться с очередными шокирующими новостями и сплотиться как клуб. Артем и Вова, мы будем помнить вас всегда и хранить в своих сердцах. Покойтесь с миром», — указано на сайте клуба.

В ночь на 10 февраля в немецком Дюссельдорфе подростки напали на Козаченко и его друга, баскетболиста того же клуба Владимира Ермакова, которому было 17 лет. Спортсмены возвращались домой после тренировки, в автобусе повздорили с компанией подростков, после чего вышли на остановке у железнодорожного вокзала. Подростки вышли вслед за баскетболистами и напали на них с ножами. Врачи не смогли спасти Ермакова, он скончался во время экстренной операции.

Местные сотрудники правопорядка уже начали расследование произошедшего. На месте инцидента находилось несколько свидетелей.

Ранее умер автор золотого гола сборной Германии на ЧМ-1990.