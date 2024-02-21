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Боец UFC заявил, что заплакал из-за цен на квартиры в Саранске

Боец UFC Фахретдинов пожаловался на дорогие квартиры в Саранске

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UFC

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал о том, как пытался купить квартиру в Саранске. Его слова приводит Sport24.

«Я сейчас коплю деньги, откладываю на квартиру. Я для начала думал купить квартиру в Саранске. Но я посмотрел цены и заплакал. Я понял, что лучше перетерпеть годик и купить в Москве», — заявил Фахретдинов.

2 июля 2023 года российский боец победил американца Кевина Ли на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Лас-Вегасе. Схватка полусредневесов завершилась на первой же минуте: упавший в нокдаун представитель США отключился после удушающего приема в исполнении Фахретдинова.

Последний он бой провел против Элизеу Залески дос Сантоса в ноябре 2023 года на турнире UFC Fight Night 231. Этот поединок продлился всю дистанцию и завершился вничью решением большинства судей.

На счету 31-летнего россиянина 21 победа, одна ничья и одно поражение в ММА. Фахретдинов занимает 15-ю строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе.

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