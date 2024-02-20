Стал известен последний участник плей-офф Кубка Гагарина

Благодаря поражению «Нефтехимика» в матче с минским «Динамо» (1:2) нижнекамцы потеряли шансы на плей-офф и пропустив туда хабаровский «Амур». Таким образом, клуб с Дальнего Востока стал последним участником плей-офф Кубка Гагарина. Стоит отметить, что «Амур» впервые за шесть последних лет смог пробиться в эту стадию.

В сезоне-2017/18 хабаровчане в 1/8 финала уступили казанскому «Ак Барсу».

«Амур» после 65 матчей сезона, набрав 70 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», имея на четыре очка меньше, потерял шансы обогнать хабаровчан.

В плей-офф Кубка Гагарина из Восточной конференции ранее вышли «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор» и «Лада».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

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