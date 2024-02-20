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Вяльбе отказалась считать российских лыжников и биатлонистов одной семьей

Вяльбе в жесткой форме отказалась называть биатлонистов и лыжников одной семьей

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об участии биатлонистов в предстоящей «Гонке Легкова». Ее слова передает «Чемпионат».

«Под них же приходится подстраиваться, дистанцию соответствующую делать. Одна семья? Никакая мы нахрен с биатлонистами не семья! Коллеги, но не семья», — сказала Вяльбе.

Юбилейная 10-я «Гонка Легкова» состоится 23-24 февраля 2024 года в городе Пересвет (Московская область).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Российские лыжники и биатлонисты пропустили остаток сезона-2021/22.

С тех пор лыжники и биатлонисты пропускают международные турниры. Они сосредоточены на внутренних соревнованиях. В феврале 2024 года они приняли участие во второй Всероссийской Спартакиаде. Она прошла с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов Российской Федерации. В соревнованиях приняли участие более 2000 лучших спортсменов страны в 14 олимпийских зимних видах спорта.

Ранее в сборной России назвали «пуком» слова норвежского эксперта о Большунове.

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