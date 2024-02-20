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Осужденного во Франции российского футбольного фаната сравнили с Путиным

Осужденный во Франции фанат Косов заявил, что на суде его сравнили с Путиным

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fratria/X

Отбывший срок во французской тюрьме российский футбольный болельщик Павел Косов в выпуске на YouTube-канале «В движе» рассказал, как на суде его сравнивали с президентом России Владимиром Путиным.

«На суде тебя сравнивали с Путиным? Конечно! Прокурор. Был журнал L'Equipe, и там про нас все. Он дает это присяжным, хотя по закону не имеет права показывать никаких документов, не относящиеся к делу. А там написано — казаки, что-то такое, Путин... И все фотографии там тоже присутствуют. Нарушений на суде очень много было», — сказал Косов.

Павел Косов был задержан в Германии в 2018 году. Его обвинили в участии в массовых беспорядках между болельщиками сборных России и Англии на чемпионате Европы 2016 года в Марселе.

В 2022-м суд присяжных во Франции признал его и еще одного россиянин Михаила Ивкина виновными в избиении английского болельщика после матча между сборными России и Англии на групповом этапе турнира.

Косов получил 10 лет тюрьмы, Ивкин — три года. Поскольку время, проведенное под следствием, зачтено в срок наказания, Ивкин 1 января 2021 года был депортирован в Россию, а Косов остался отбывать наказание во Франции.

Ранее Косов после выхода на свободу рассказал о главном сожалении.

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