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В Англии забили самый быстрый гол в истории футбола

Футболист «Кройдона» Холл забил самый быстрый гол в истории за 2,31 секунды

Футболист английского клуба «Кройдон» Райан Холл отличился голом с центра поля сразу после стартового свистка матча. Об этом сообщает Би-би-си.

Холлу понадобилось всего 2,31 секунды на взятие ворот — это самый быстрый гол в истории футбола. «Кройдон» подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать это достижение своего футболиста.

Однако представители Книги рекордов Гиннеса отказались учитывать рекорд Райана Холла.

«Гол получился превосходным. Из-за этого нам еще больше жаль, что мы не фиксируем достижения за пределами профессионального футбола, где мы можем опираться на статистику, предоставляемую руководящими органами и компаниями, которые занимаются анализом спортивных достижений», — говорится в заявлении Книги рекордов, которое цитирует Би-би-си.

Клуб «Кройдон», основанный в 1953 году, играет в Восточной лиге Южных округов Первого дивизиона Англии, которая считается любительской.

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