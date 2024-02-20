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МОК и WADA выступили против проведения альтернативной Олимпиады с допингом

МОК и WADA осудили проведение альтернативной Олимпиады с допингом

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступили против проведения альтернативной Олимпиады, на которой можно будет использовать допинг. Заявление президента Международного комитета честной игры (CIFP) Джено Камути приводит Inside the Games.

«Мы призываем организаторов и спонсоров этого мероприятия приложить свои организационные и финансовые усилия для поддержания Олимпийского движения, чтобы создать равные условия для всех спортсменов во всем мире с использованием улучшенных технологий», — сказал Камути.

Также он отметил отсутствие честной игры на подобного рода соревнованиях.

В начале февраля доктор Арон Д'Суза рассказал о создании альтернативных Игр, на которых официально будет разрешено принимать допинг. Спонсировать этот проект будет миллиардер Кремниевой долины Питер Тиль. Турнир планируется проводить раз в год.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины.

Ранее чемпион мира заявил, что готов принимать допинг, чтобы участвовать в альтернативной Олимпиаде.

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