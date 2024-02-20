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Чемпион Евро заявил, что его 18 лет путают с охранником Геной из «Универа»

Чемпион Европы Свиридов: меня 18 лет называют охранником Геной из «Универа»

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sviridov_andrei/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпион Европы по баскетболу Андрей Свиридов в интервью «Газете.Ru» рассказал, что люди часто называют его Геной, — по имени персонажа, которого он сыграл в сериалах «Универ» и «СашаТаня».

«Меня уже люди 18 лет Геной зовут, и между нами есть прямая связь. Друзья, те, кто читает это интервью: меня зовут Андрей! А Гена живет на экране.

А в остальном — между тем, что написано в сценарии, и тем, что я хотел вдохнуть в своего персонажа, Геннадий и получился. В начале проекта хотелось его сделать немного другим. Но мне кажется, что он свойский, добродушный, пусть не самый умный, но преданный и настоящий.

Гена — без фиги в кармане. Во многом мы похожи, но, повторюсь, его образ — это командная работа», — сказал Свиридов.

Чемпион Европы в составе сборной Белоруссии, а ныне — известный актер — также рассказал, что получил роль охранника Гены в «Универе» благодаря «волшебству на площадке».

Ранее чемпион Евро назвал «золотым» временем съемки в роли охранника Гены в «Универе».

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