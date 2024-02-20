Чемпион Евро назвал «золотым» временем съемки в роли охранника Гены в «Универе»

Чемпион Европы по баскетболу Андрей Свиридов в интервью «Газете.Ru» поделился воспоминаниями со съемок первого сезона сериала «Универ», где он сыграл роль Геннадия Виноградова — телохранителя Сильвестра Андреевича.

«Какая забавная история со съемок сериала мне запомнилась больше всего? Сейчас и не вспомню: прошло много времени, поэтому у меня остались скорее эмоциональные моменты.

Наверное, самое крутое было во времена первого сезона «Универа». Мы еще не понимали, что снимаем, но оказалось, что история, придуманная командой сериала, всем понравилась.

А уже через год, когда мы узнали о том, что история будет жить дальше, мы получали бешеное удовольствие на площадке: юмор, подколы друг друга от чистого сердца, и режиссер кричит «стоп!», потому что вся группа смеется… Это были золотые годы, которые врезались в память», — сказал Свиридов.

Роль охранника Гены сделала Свиридова широко известным в России. Чемпион Европы продолжает играть этого персонажа в спин-оффе «Универа» — сериале «СашаТаня».

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