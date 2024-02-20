«Случилось волшебство»: чемпион Евро раскрыл, как попал в сериал «Универ»

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов в интервью «Газете.Ru» рассказал, как получил роль охранника Геннадия Виноградова в сериале «Универ», который затем продолжился в спин-оффе «СашаТаня».

«Роль я получил через пробы. До этого я снимался в «Нашей Раше», был знаком с создателями. На пробах у нас с Алексеем Климушкиным, исполнителем роли Сильвестра Андреевича, возникла некая химия. Он импровизировал, я подхватил, все рассмеялись, — случилось волшебство на площадке, дуэт собрался (Гена по сюжету является телохранителем Сильвестра Андреевича. — «Газета.Ru»).

Съемки проходили в искрящейся атмосфере, и зрители ее чувствовали через экран. И все это заслуга команды. Я хотел бы сказать спасибо всем, кто причастен к созданию проекта», — сказал Свиридов.

Ныне известный актер стал чемпионом Европы по баскетболу среди молодежных команд в составе сборной Белоруссии в 1994 году. Также он является двукратным чемпионом СССР среди молодежи. На клубном уровне 212-сантиметровый баскетболист играл в США за команду The George Washington University.

В 25 лет Свиридов ушел из спорта из-за травмы и поступил в актерскую школу в Лос-Анджелесе, где получил свои первые роли.

Ранее чемпион Евро раскрыл, как стал успешным актером после ухода из спорта.