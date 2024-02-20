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В ФХР допустили возможность исключения из IIHF

В Федерации хоккея России допустили исключение из Международной федерации

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РИА Новости

Федерация хоккея России (ФХР) может быть исключена из Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Он подчеркнул, что на данный момент такого вопроса на повестке дня нет. Однако, заметил Курбатов, нельзя исключать такую вероятность.

«Если вы откроете регламент IIHF, который есть в общем доступе, там написано, что одной из санкций может быть снижение статуса членства и последующее исключение. Но это не значит, что это стоит на повестке дня и произойдет завтра», — сказал Курбатов.

Функционер подчеркнул, что ФХР со своей стороны платит членские взносы в IIHF. И задачи выхода из международной организации нет.

12-13 февраля 2024 года состоялся совет IIHF, на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее IIHF предрекли расплату за накопленный ущерб России.

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