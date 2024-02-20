Названо количество квот, предоставленных российским пловцам на Паралимпиаду

На Паралимпийских играх 2024 года в Париже смогут принять участие 42 российских пловца в индивидуальном статусе. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

По его словам, Комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК) направил в адрес ПКР уведомление о выделении 42 индивидуальных квот на Паралимпиаду, по 21 для мужчин и женщин.

«Ближайшим квалификационным стартом станет этап мировой серии в Австралии, который пройдет с 23 по 25 февраля. Пять российских пловцов включены в заявку на участие в соревнованиях. Более 40 спортсменов включены в заявку на чемпионат Европы, который пройдет с 21 по 27 апреля в Португалии, участие в котором является обязательным условиям по допуску на Игры для наших пловцов», — заявил Рожков.

Членство ПКР в МПК было частично приостановлено решением генассамблеи международной организации 29 сентября 2023 года. Вместе с тем российские спортсмены допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Соответственно, они могут выступить и на Паралимпиаде, которая пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Ранее Паралимпийский комитет отказался принуждать россиян к осуждению СВО.