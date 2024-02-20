Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Названо количество квот, предоставленных российским пловцам на Паралимпиаду

42 российских пловца могут выступить на Паралимпийских играх

close
100%
РИА Новости

На Паралимпийских играх 2024 года в Париже смогут принять участие 42 российских пловца в индивидуальном статусе. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

По его словам, Комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК) направил в адрес ПКР уведомление о выделении 42 индивидуальных квот на Паралимпиаду, по 21 для мужчин и женщин.

«Ближайшим квалификационным стартом станет этап мировой серии в Австралии, который пройдет с 23 по 25 февраля. Пять российских пловцов включены в заявку на участие в соревнованиях. Более 40 спортсменов включены в заявку на чемпионат Европы, который пройдет с 21 по 27 апреля в Португалии, участие в котором является обязательным условиям по допуску на Игры для наших пловцов», — заявил Рожков.

Членство ПКР в МПК было частично приостановлено решением генассамблеи международной организации 29 сентября 2023 года. Вместе с тем российские спортсмены допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Соответственно, они могут выступить и на Паралимпиаде, которая пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Ранее Паралимпийский комитет отказался принуждать россиян к осуждению СВО.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами