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Стало известно, сколько ЦСКА заплатил за 19-летнего алжирского полузащитника

ЦСКА подписал контракт с алжирским футболистом Айссауи

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ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА подписал контракт с 19-летним алжирским полузащитником Сидахмедом Ассауйи. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Игрок будет выступать под 19-м номером. Айссауи — воспитанник академии Алжирской федерации футбола «Хемис Милиана», выступает за национальную команду U20. Прошлым клубом игрока был «УСМ Алжир», — говорится в сообщении.

По информации инсайдера Ивана Карпова, контракт с футболистом подписан на два с половиной года с возможностью продления еще на два. Армейцы отдали за игрока €250 тыс. При этом, подчеркивает источник, полузащитник будет получать зарплату в рублях без привязки к валюте.

Кроме того, инсайдер сообщает, что изначально «УСМ Алжир» не хотел продавать своего игрока в Россию. При этом в клубе за несколько месяцев дважды сменилось руководство, и в какой-то момент переговоры пришлось начинать сначала. Помимо этого, уже после того, как условия сделки были согласованы, алжирский клуб отказался от трансфера за три дня до медосмотра Айссауи в ЦСКА. В итоге все решил отец футболиста, который вместе с ним пришел к президенту клуба и убедил его отпустить игрока.

Ранее бывший игрок «Спартака» объяснил, зачем купили Угальде.

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