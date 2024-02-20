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Самсонова прошла в третий круг турнира в Дубае на отказе Павлюченковой

Теннисистка Самсонова вышла в 1/8 финала турнира в Дубае

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская теннисиста Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае. Это произошло после того, как с соревнований снялась 24-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова.

Самсонова и Павлюченкова должны были сыграть между собой во вторник, 20 февраля, в рамках второго круга соревнований. Однако до начала матча Анастасия отказалась продолжать выступление на турнире.

Следующая соперница Самсоновой пока не определилась. Ей станет победительница противостояния между представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой и американкой Питон Стирнс. Напомним, в первом круге Самсонова выбила из борьбы теннисистку из Болгарии Викторию Томову, победив в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:3.

Помимо Самсоновой, выступление на турнире продолжают еще две россиянки. Также во вторник, 20 февраля, свой матч второго круга проведет Вероника Кудерметова, ее соперницей станет Сорана Кырстя из Румынии. В свою очередь, четвертьфиналистка Australian Open Анна Калинская сыграет с представительницей Испании Кристиной Букша.

Ранее Кудерметова победила украинскую теннисистку на турнире в Дубае, выиграв два сета с нулем.

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